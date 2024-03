Atalanta-Bologna | sfida formato Champions | per i bookie Gasperini vede il sorpasso su Thiago Motta

(Di venerdì 1 marzo 2024), lache non ti aspetti con in palio un posto inLeague. La squadra diè lanciatissima,...

Serie A: in campo alle 20.45 Lazio-Milan DIRETTA: ma deve anche guardarsi le spalle perché il Bologna delle meraviglie è lontano solo cinque lunghezze. Quindi serve tornare alla vittoria all'Olimpico, dopo la sconfitta di Monza e il mezzo passo falso ...ansa

Juventus: possibile cessione in vista per Soulé per arrivare a Koopmeiners: Il centrocampista olandese dell'Atalanta, Koopmeiners, in seguito alle ottime prestazioni ... un talento di spicco del Bologna, con cui sono già stati avviati contatti. Stagione straordinaria fino a ...it.blastingnews

Atalanta, serve il miglior Lookman per la Champions: la punta di diamante nerazzurra: Per grandi match ci vogliono sempre grandi campioni, e l’Atalanta domenica sera contro il Bologna in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League occorre il ritorno a ...calcionews24