Atalanta-Bologna domenica 03 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Bergamo. Atalanta- Bologna è la classica partita ‘da 6 punti ’, lo scontro diretto che può indirizzare in un modo o nell’altro il corso di una stagione. Sia per ... (bergamonews)

SERIE A - Roma: quote insidiose per la sesta sinfonia di De Rossi, paga oltre il doppio la vittoria sul campo del Monza: La trasferta di Monza rappresenta per la Roma la più classica delle occasioni da sfruttare, nella giornata di Atalanta-Bologna e degli impegni di Lazio e Napoli contro Milan e Juventus. Gli esperti di ...napolimagazine

Monza-Roma, De Rossi in conferenza stampa: “Dybala sta bene. Stiamo diventando una famiglia. E su Karsdorp…”: Domani, sabato 2 marzo, la squadra giallorossa affronterà in trasferta il Monza di Raffaele Palladino e proverà a diminuire il distacco dal Bologna e dell’Atalanta (quinta a +2 sui giallorossi). Oltre ...tag24

SERIE A - Atalanta-Bologna, sfida formato Champions: per i bookie Gasperini vede il sorpasso su Thiago Motta: Atalanta-Bologna, la sfida che non ti aspetti con in palio un posto in Champions League. La squadra di Thiago Motta è lanciatissima, reduce da cinque vittorie di fila, e proverà a consolidare la ...napolimagazine