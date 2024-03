Assunti nella scuola grazie a titoli di studio falsi | indagini su 80 casi in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano – Hanno ottenuto “incarichi a tempo determinato e indeterminato” in scuole lombarde “sulla base didiche non risultano acquisiti”. False dichiarazioni e documenti contraffatti, in sostanza, per ottenere il posto di lavoro, la stabilizzazione o un avanzamento di carriera. Sono un’ottantina i dipendenti di diverse scuole che, per questo, sono finiti al centro delledella Procura presso la Corte dei Conti della, che potrebbe contestare il danno erariale sufiniti al centro anche dipenali. Si tratta di accertamenti (citatirelazione del procuratore regionale Paolo Evangelista in ocone dell'inaugurazione dell'anno giudiziario) che riguardano "personale scolastico amministrativo” impiegato in ...