Assalto ad un portavalori | autista minacciato e picchiato Via 400 mila euro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 –ad un. Il colpo questa mattina intorno alle 6.30 nei pressi di Palazzo del Pero, dopo il centro abitato in direzione Sansepolcro. I malviventi, forse tre, mascherati, hanno atteso l'arrivo del mezzo della Fidelitas riuscendo poi a fargli forare una ruota. A quel il furgone è stato costretto a rallentare e gli si è affiancato un altro mezzo dal quale sono scesi i banditi. Prima hannocon una pistola il conducente, poi lo hanno aggredito. Gli hanno preso il cellulare e lo hanno lasciato sul posto dolorante. Dalla ricostruzione si sarebbero messi alla guida del furgoneper portarlo in una zona più tranquilla, sotto il cavalcavia della statale73. Lì lo hanno ripulito della casssette contenenti il denaro: circa 400...

Un gruppo composto da 10 banditi armati ha attaccato tre furgoni portavalori lungo la strada statale 131, in Sardegna , precisamente al bivio per Siligo ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Ammonta a circa 4 milioni di euro - soldi destinati al pagamento delle pensioni in Sardegna - il bottino del l'assalto ai tre portavalori della Vigilpol ... (agi)

