Ascolti tv | ‘Doc’ vola e conquista la prima serata

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’, in onda ieri su Rai1, è stato seguito da 5.160.000 spettatori con il 26.9% di share, risultando il programma più seguito dal prime time. Al secondo posto ‘Terra Amara’ su Canale 5, con 3.026.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto, ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia 1, con 1.161.000 spettatori e il 7.3% di share. A seguire, tra glidi prime time: ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (826.000 spettatori, share 4.4%), ‘Piazzapulita’ su La7 (806.000 spettatori, share 5.3%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (729.000 spettatori, share 4.7%), ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (689.000 spettatori, share 3.4%), ‘Attacco al Potere – Olympus Has Fallen’ su Tv8 (458.000 spettatori, share 2.3%), ‘Una Questione Privata’ su Rai2 (315.000 spettatori, share 1.5%). seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Doc – Nelle tue mani 3, Ascolti in crescita. Cosa succederà nel finale di stagione: Ad una settimana dalla conclusione della terza stagione, la fiction con Luca Argentero continua ad ottenere ottimi Ascolti. Non è esclusa una quarta stagione ...news.fidelityhouse.eu

The Voice Senior, stasera in tv (1° marzo) la terza puntata: le Blind Audition. Anticipazioni, coach e concorrenti: I coach, come di consueto, dovranno ascoltare i concorrenti senza poterli vedere. Ancora le «Blind Auditions», le tradizionali «audizioni al buio», per il terzo appuntamento con « The Voice Senior», ...ilmessaggero

Terra amara inarrestabile in prima serata: la soap supera il Grande Fratello, ma non Doc 3: Terra amara inarrestabile nella fascia serale di Canale 5 e riesce a superare gli Ascolti del Grande Fratello condotto da ... non ha battuto il penultimo appuntamento con la fiction Doc 3 - Nelle tue ...it.blastingnews