Ascolti tv | ‘Doc’ vola e conquista la prima serata

(Di venerdì 1 marzo 2024) Al secondo posto 'Terra Amara', terze 'Le Iene' 'Doc – Nelle Tue Mani 3', in onda ieri su Rai1, è stato seguito da 5.160.000 spettatori con il 26.9% di share, risultando il programma più seguito dal prime time. Al secondo posto 'Terra Amara' su Canale 5, con 3.026.000 spettatori e il 15.7% di share. Al

Argentero - Doc 3 (US LuxVide, ph. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha ... (davidemaggio)

(Adnkronos) – 'Doc – Nelle Tue Mani 3', in onda ieri su Rai1, è stato seguito da 5.160.000 spettatori con il 26.9% di share, risultando il programma più ... (periodicodaily)

Terra amara inarrestabile in prima serata: la soap supera il Grande Fratello, ma non Doc 3: Terra amara inarrestabile nella fascia serale di Canale 5 e riesce a superare gli Ascolti del Grande Fratello condotto da ... non ha battuto il penultimo appuntamento con la fiction Doc 3 - Nelle tue ...it.blastingnews

Ascolti tv, chi ha vinto tra Doc e Terra Amara: Il prime time di ieri, giovedì 29 febbraio, ha visto sfidarsi ancora una volta Doc 3 e Terra Amara sulle ammiraglie Rai ... Inside su Italia 1 con 1.161.000 spettatori pari a uno share del 7.3%.today

Ascolti tv: Doc vince su Terra Amara, Formigli sorpassa Del Debbio, boom Affari Tuoi: Doc – Nelle tue mani cresce e vince un’altra prima serata. Nella giornata di Ascolti di ieri giovedì 29 febbraio 2024 la settima puntata della terza stagione della fiction con Luca Argentero e Matilde ...libero