Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 29 febbraio 2024

(Di venerdì 1 marzo 2024)TV: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani 3 ha totalizzato 5421 spettatori (25,81% di share) nel primo episodio e 4939 (28,04%) nel secondo. La puntata della soap Terra Amara su Canale5 ha conquistato in media 3026 spettatori (share 15,74%). La puntata di Le Iene Presentano: Inside su Italia1 ha realizzato in media 1161 spettatori (7,32%); su Rai2 il film Una questione privata ha portato a casa 315 spettatori (1,52%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 826 spettatori (4,43%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto ...