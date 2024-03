Ascolti TV 29 febbraio | Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara | Ecco chi ha vinto la sfida in prima serata

Argentero - Doc 3 (US LuxVide, ph. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha ... (davidemaggio)

Argentero - Doc 3 (US LuxVide, ph. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha ... (davidemaggio)

Ascolti tv, chi ha vinto tra Doc e Terra Amara: Ascolti tv di giovedì 29 febbraio: prime time A seguire, tra gli altri Ascolti del prime time: Splendida Cornice su Rai 3 con 826.000 spettatori pari al 4.4% di share, Piazzapulita su La7 con 806.000 ...today

Attesa per i funerali di Alexei Navalny oggi a Mosca, perquisizioni e rischio arresti nella Russia di Putin: Cresce l’attesa per i funerali di Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024 nella colonia polare artica dove era detenuto, per circostanze ancora da chiarire. Le esequie del dissidente russo e ...notizie.virgilio

Ascolti tv: Doc vince su Terra Amara, Formigli sorpassa Del Debbio, boom Affari Tuoi: Doc – Nelle tue mani cresce e vince un’altra prima serata. Nella giornata di Ascolti di ieri giovedì 29 febbraio 2024 la settima puntata della terza stagione della fiction con Luca Argentero e Matilde ...libero