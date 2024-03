“Artemisia” | una mostra fotografica di Giulia Lovari “Sulla strada per le città invisibili”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo,1 marzo 2024 – Donne nell’arte e donne in viaggio attraverso la fotografia è la scelta dell’Amministrazione Comunale di Capolona per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2024 il tutto racchiuso in un titolo “”, in cui si colloca ladiper le”. “La Festa della Donna è una data di grande importanza per ricordare le battaglie e le vittorie che le donne hanno conseguito nel corso della storia, ma anche per riflettere sulle discriminazioni di cui ancora oggi sono spesso vittime.” ha dichiarato Lia Sisti assessore alle Pari Opportunità del Comune di Capolona”Le donne hanno fatto grandi passi verso il riconoscimento dei loro diritti e verso la parità ...