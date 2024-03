Arte queer | un’identità che è politica | la necessità di raccontarsi è fondamentale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo fa, navigando per il web, lessi un articolo – di cui vergognosamente non ricordo autore e titolo – che rivelava una piccola grande verità. Siamo in un periodo storico in cui la nostra civiltà è esposta a un numero incredibile di immagini. Ognun? di noi può accedere a un quantitativo enorme, forse infinito, di prodotti visivi. Quanto mai avrebbe potuto una persona nata il secolo scorso o mille anni fa. Il web ha ovviamente permesso questa esplosione “iconografica”. Parimenti, sempre il web ha permesso l’emersione di identità plurime e molteplici che dal margine, in cui sono state costrette per secoli, si affacciano sulla scena della narrazione pubblica. Da quel margine guardano criticamente verso il centro, in un rapporto dinamico e conflittuale di messa in discussione continua. Il discorso, ovviamente, può estendersi a qualsiasi tipo di narrazione. Anche quella artistica. Ho ...