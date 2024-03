Art Bonus | si può ancora votare per restaurare un’opera del Viti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) C’è tempo fino alle ore 12 di oggi persul sito art.gov.it i progetti di restauro in concorso per aggiudicarsi un finanziamento statale. Tra essi, sei sono nella nostra provincia. Ma uno solo ha già un buon numero di voti tale da poter ambire al passaggio alla seconda fase: il restauro dell’affresco “Madonna con Bambino e Santi“, nella chiesa di santa Chiara di Urbania. Ieri i voti erano circa 1.485, ma ne serviranno probabilmente di più per arrivare tra i primi 40 a livello nazionale e accedere alla seconda votazione, che sarà stavolta sui social e decreterà i primi tre progetti vincitori. La Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ente promotore del restauro (la chiesa è infatti di proprietà del Fondo statale Edifici di Culto) invita dunque tutti asul sito per sostenere l’affresco durantino. ...