Arretrati NoiPA | c’è la conferma sull’emissione speciale

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Flc Cgil ha recentemente annunciato che glistipendiali per docenti e personale ATA saranno erogati tramite unaemissionenel mese di marzo. Questo comunicato arriva in seguito alla firma definitiva del rinnovo contrattuale 2019-21 presso l’Aran lo scorso 18 gennaio 2024.e nuovo CCNL Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL, è statoto un aumento stabile della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), portando il valore mensile complessivo a un intervallo rideterminato compreso tra 194,80 euro e 304,30 euro. Inoltre, è stato previsto un ulteriore incremento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA, anche se il valore specifico non è stato ancora reso noto. È importante sottolineare che sarà prevista ...

