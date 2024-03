Argentina | la lista dei convocati di Scaloni | presenti due dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’torna in campo a fine marzo per due amichevoli di preparazione alla Copa America. Ovviamente presente Lautaro Martinez tra idi Lionelma per quanto riguarda l’Inter è stato convocato anche un altro giocatore.– Lautaro Martinez è stato regolarmente convocato dal CT Lionelper le prossime due sfide amichevoli contro El Salvador e Curacao che si terranno negli Stati Uniti. Ma non sarà l’unicoad essere convocato. Fra i calciatori selezionati dal CT figura anche Valentin Carboni, talentuoso attaccante di proprietà dell‘Inter attualmente in prestito al Monza. #SelecciónMayorde convocados por el entrenador Lionelpara la gira de marzo por Estados Unidos. ...