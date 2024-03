Arezzo | via all’operazione salvezza Le scelte di Indiani a centrocampo

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Luca Amorosi Con l’inizio del mese di marzo scatta l’operazioneanticipata. Il direttore Giovannini ha tracciato la strada: ipotecare la permanenza in categoria in questi trentuno giorni per poi provare ad agguantare un posto playoff. La prima tappa è quella di domani contro l’Ancona al Comunale, stadio che sarà mattatore questo mese con ben quattro gare a fronte di due sole trasferte. Una vittoria contro i dorici, che occupano la sestultima posizione con cinque punti in meno rispetto agli amaranto, darebbe ulteriore slancio al Cavallino dopo i quattro punti raccolti con Recanatese e Spal e spianerebbe la strada per rispettare la tabella di marcia.prepara dunque una formazione all’attacco e non rinuncerà al 4-2-3-1 che ormai è l’assetto tattico preferito. Solo al cospetto del Cesena capolista e dominatore assoluto del girone, ...

