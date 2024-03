Apre il giardino inclusivo di via Galimberti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – Sarà aperto ufficialmente domani, sabato 2 marzo alle 16 ildi via, in zona Oltrarno alla presenza del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi che taglierà il nastro. Un'area giochi attrezzata che offre un’ampia gamma di esperienze e possibilità di divertimento dedicata a tutti i bambini. Ilè stato riqualificato e sistemato ponendo particolare attenzione all’accessibilità, all’interazione e all’apprendimento ma, soprattutto, all’inclusività. Sono stati installati giochi sensoriali e musicali come le campanelle e il tubo parlante e sono stati introdotti molti elementi multifunzionali che stimolano le capacità cognitivo-motorie dei bambini educando la capacità di collaborazione e integrazione durante il gioco. C'è poi l'altalena cesto (detta anche ...