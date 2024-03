Apollo 13 | il dramma spaziale e il miracolo di Ron Howard

(Di venerdì 1 marzo 2024)13 Iris ore 23.10 Con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon. Regia di Ron. Produzione 1995. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA E' la rievocazione delche tenne il mondo col fiato sospeso nell'Aprile 1970. L'astronave13 era diretta alla Luna (sarebbe stato il secondo "allunaggio" dopo quello storico di pochi anni prima) quando dallo spazio arrivò un messaggio terribile "Houston abbiamo un problema". Il problema era un'avaria che aveva ridotto bruscamente le riserve di ossigeno. Bisognava riportare sulla Terra gli astronauti e gli uomini della Nasa ci riuscirono in una splendida gara di efficienza e abnegazione. PERCHE' VEDERLO Perché è un'altra stupefacente prova dello straordinario mestiere di Ron ...

The Friend, Bill Murray e Naomi Wartts protagonisti del dramma tratto dal bestseller del New York Times: Bill Murray e Naomi Watts tornano a recitare fianco a fianco dopo ben dieci anni. I due sono le star protagoniste del nuovo film di Scott McGehee e David Siegel. Scopriamo qual è la trama di The Frien ...comingsoon

The Friend, Bill Murray e Naomi Watts protagonisti del dramma tratto dal bestseller del New York Times: Quest'ultimo, infatti, muore suicida. La donna si ritroverà ad occuparsi di Apollo, l'enorme e sofferente alano del defunto. Al tempo stesso, dovrà fare i conti con le tre eccentriche ex mogli ...comingsoon

Cani killer, l’accusa è omicidio colposo. L'avvocato: «Ci devono spiegare come sono scappati dal recinto»: «La provenienza dei cani Arian, Aron e Apollo è certificata - spiega l’avvocato Giancarlo ... Nella consapevolezza che questa vicenda costituisce un dramma prima di tutto per chi ha perso la vita e in ...ilmessaggero