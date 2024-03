Anziano aggredito da baby gang | “Ho paura di uscire”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Hodi: questi delinquenti sono ancora in libertà e io dopo aver subíto più di un intervento chirurgico all’occhio, adesso hoanche di”. A parlare è Antonio, un 73enne di Afragola, in provincia di Napoli,da unalocale e costretto a un delicato intervento chirurgico agli occhi resosi necessario per salvargli la vista. L’aggressione ad Antonio è l’ultima di una lunga lista che, secondo quanto riferisce l’uomo, avrebbe visto protagonista sempre lo stesso branco di giovanissimi. “Questa– dice ancora il 73enne – continua ad agire, anche altre persone hannodi questi ragazzi e ogni giorno che passa è un rischio in più per i cittadini. ...