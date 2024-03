Antonio Mazzola | Michela Morelli e Sara Bellinzona | eliminati da MasterChef Italia 13 | “Il nostro momento è arrivato”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Inutile girarci intorno, ma perdere la possibilità di vinceredurante la finale (o a un passo da essa) non è proprio una passeggiata. Vince solo una persona, però, enon hanno potuto fare altro che accettare (e celebrare) il trionfo di Eleonora Riso. Senza recriminare più di tanto. Anzi, dalle loro parole traspare un genuino affetto per la concorrente livornese che ha fatto vedere di che pasta fosse fatta sin dai primi live cooking. Così, dopo aver chiacchierato con la vincitrice dell’edizione 13 diabbiamo anche parlato con gli altri due finalisti, e l’eliminata in semifinale., la stella dell’Alto ...