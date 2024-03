Antonella Mosetti sulla figlia Asia Nuccetelli | “Vittima di un attacco | oggi fa un lavoro normale”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta,ha parlato della sua vita e soprattutto della. La ragazza era pronta a seguire le orme materne e nel 2016 ha partecipato con la soubrette al Grande Fratello Vip ma subito dopo è finita nel dimenticatoio. “C’è stato unmediatico nei suoi confronti, probabilmente voluto da qualcuno”, ha assicurato lache ha deciso di lasciare lo showbiz dopo una lunga carriera., che fine ha fatto laha provato a fare tv, ma poi l’hanno messa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse per colpire me, ...

