Antonella Mosetti | “Mia figlia fuori dalla tv L’hanno attaccata per colpire me” Ecco che cosa fa oggi Asia Nuccetelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta,ha spiegato che sua, “ha provato a fare tv” anche se fin da subito (o quasi) le cose non sono andate come sperato., durante la partecipazione al Grande Fratello del 2016, è stata vittima di commenti offensivi che, tutt’ora,profondamente segnata: “Ha provato a fare tv, ma poimessa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse perme, anche questo accade”, ha dichiarato la showgirl. “Si è rifatta il naso, ma non ero stata io a incentivarla – ha spiegato – Era bellissima prima, ora è bella uguale. È bella dentro, è una ragazza sana. Era già maggiorenne, aveva vent’anni”, ha aggiunto...