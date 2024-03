Antonella di Massa | le domande senza risposta e quelle analogie con il caso Resinovich

(Di venerdì 1 marzo 2024) Casamicciola (Napoli), 1 marzo 2024 – Dalla data di morte agli 11 giorni di mistero, dal sacco nero alle lesioni. Impossibile non accostare ildiDial giallo di Liliana. Quando è morta la mamma 51enne di Casamicciola (Napoli), scomparsa da casa il 17 febbraio e trovata cadavere il 28 dagli inviati di ‘Chi l’ha visto?’, a 300 metri da dove aveva abbandonato l’auto? Dall’autopsia si attendono indicazioni definitive. Mentre, a più di due anni dal decesso, quella domanda non ha ancora unaper la 63enne di Trieste. Il corpo è stato riesumato il 15 febbraio, ora si attendono i risultati del secondo esame. Ecco letra i due misteri. Il mistero della scomparsa Se davvero, come risulta dalla prima ispezione cadaverica, ...

Morte di Antonella Di Massa , omicidio o suicidio? Sono ancora in corso le indagini per scoprire la verità su quanto accaduto alla donna Si indaga sulla Morte ... (361magazine)

Antonella Di Massa, dall'ultimo video alla bottiglietta di antigelo vicino al corpo: cosa non torna sulla morte della 51enne: Sono ancora numerosi gli interrogati sulla morte di Antonella Di Massa, la 51enne di Ischia allontanatasi da casa il 17 febbraio e trovata senza vita 11 giorni dopo dagli inviati di ...ilgazzettino

Una fiaccolata per ricordare Antonella Di Massa, la donna trovata morta a Casamicciola: Una fiaccolata per ricordare Antonella Di Massa, la donna scomparsa a Casamicciola e ritrovata morta dopo dodici giorni, è stata organizzata per domani sera dagli abitanti di Succhivo, la località in ...napolitoday

Antonella di Massa, domani a Succhivo una fiaccolata per ricordarla: Domani sera, sabato 2 marzo, a Succhivo la comunità si unirà in una fiaccolata per ricordare Antonella Di Massa ...napoli.occhionotizie