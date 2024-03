Antifascisti militanti in ansia | è in arrivo un altro film su Mussolini | “Il fotografo del duce”

Croci celtiche al Colosseo per il ricordo di Mikis Mantakas, attivista di destra ucciso nel ’75: Saluti romani e croci celtiche al Colosseo per ricordare Mikis Mantakas, l'attivista della Lega nazionale degli studenti greci in Italia e militante del Fronte universitario d'azione nazionale (Fuan) ...fanpage

Ilaria Salis, i diari dal carcere: «Cara mamma, sono in un baratro, una straniera tumulata viva»: L’incredulità della 39enne militante antifascista cresciuta a Monza è raccolta in un diario in cui racconta alla madre quello che vede e sente nella prigione in Ungheria ...milano.corriere

Il tatuaggio Trux e l’uomo con le gambe di legno: Appunto: bastano due, ovvie parole — «sono antifascista» —, e così ci si può confrontare ... lasciò un bilancio fallimentare sotto ogni profilo: morale, militare, economico (nel 1945 i risparmi non ...corriere