ANSA Hit parade | Tony Boy scalza Mahmood dalla vetta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Con il suo mix di trap e melodiesBoy con Nostalgia (Export), quarto album ufficiale dopo Going Hard, Going Hard 2 e Umile, balza in testa alla classifica Fimi degli album e dei vinili più venduti dell'ultima settimana di febbraio. Scivola di un posto ma rimane saldo nel dominio della sua Tuta Goldcon l'album post Sanremo Nei letti degli altri. Stabile in terza piazza c'è E poi siamo finiti nel vortice, che pur non contenendo brani sanremesi, è l'ottavo album in studio da 22 settimane in classifica della terza classificata e applauditissima Annalisa. Quarto Alfa con il suo terzo album in studio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, mentre cala quinto dopo 15 settimane in classifica Sfera Ebbasta con X2VR. Scende di un gradino, sesto, il secondo arrivato al festival e osannato dal televoto Geolier con Il Coraggio dei ...