Annunciata la data di uscita del nuovo film dai registi di Everything Everywhere All At Once

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quasi un anno dopo il dominio diAll atagli Oscar, il duo diDaniel Kwan e Daniel Scheinert si avvia a realizzare unprogetto con la Universal. La casa di produzione ha fissato per il 12 Giugno 2026 ladidella prossima pellicola dei Daniels. Si tratterebbe del primodi un progetto a lungo termine che i duehanno firmato con la Universal nel 2022, prima ancora di vincere i numerosi premi col loroindie, divenuto il fenomeno della scorsa stagione cinematografica. Il prossimo progetto deimaker è ancora in fase di sviluppo e non si conosce niente della storia, del genere e degli interpreti. Non sono stati resi noti altri ...