Anita Olivieri svela cosa prova davvero per Alessio al GF | parole inaspettate

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024)Falsone pare sia riuscito a scombussolare non poco gli animi all’interno della casa del Grande Fratello. Il suo arrivo, infatti, starebbe compromettendo ben due relazioni, ovvero, quella trae il suo “fidanzato” Edoardo, e quella tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Proprio in queste ore, infatti, entrambe le ragazze, specie, hanno fatto delle confessioni molto interessanti sul conto del coinquilino. Le confessionidisuFalsone al GFsi è sempre mostrata una ragazza alquanto difficile con gli uomini. La giovane, infatti, ha resistito ad ogni tipo di avances, non lasciando speranza assolutamente a nessuno. Ricordiamo ad esempio quando ...