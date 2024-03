Angelo Ferandi | chi è l’imprenditore ferito a Montichiari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Brescia) –è un imprenditore stimato e amato, molto conosciuto in bassa bresciana e non solamente. Ha fondato la propria azienda, la Cavifer, negli anni ‘80, con la moglie Daniela Mora e ora la gestisce insieme al figlio Giacomo. Opera in tutto il nord e Centro Italia.lavora con un numero ristretto di impianti, proponendo prezzi concorrenziali grazie al rapporto di fiducia che si è creato negli anni coi collaboratori. È tra le poche aziende specializzate nel recupero dei metalli che li differenzia secondo la qualità. Ad esempio suddivide il rame in tre categorie e diversifica i tipi di alluminio e le temperature di funzione, con differenze di prezzo sui materiali venduti. L’uomo questa sera intorno alle 19 è rimasto gravementenei pressi della sua ...