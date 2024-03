Angelina Jolie | 48 | avvistata con colore di capelli completamente nuovo – fan discutono se le stia bene o meno

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 1 marzo 2024) Negli ultimi mesiè balzata agli onori della cronaca per i motivi più disparati, ma anche la stessa superstar potrebbe essere rimasta sorpresa dal fatto che questa settimana si sia guadagnata l’attenzione per… aver cambiato i. Con tutte le lotte e i conflitti in corso nel mondo, si potrebbe pensare che ci siano cose migliori a cui dedicare il proprio tempo che concentrarsi sulle apparizioni stravaganti e sempre diverse delle celebrità. Naturalmente avete ragione, anche se questo non significa che non si esamino anche le star con il peso dellaquando fanno una modifica al loro look. Continuate a leggere per saperne di più! Secondo quanto riportato, l’attrice 48enne è stata recentementecon untaglio diche ha ...