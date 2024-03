Andrea Bagioli | “Obiettivi Freccia e Amstel Ho trovato la mia dimensione | al Lombardia ci riprovo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo un quadriennio in una palestra super-formativa come il Wolfpack, sulla scia di un 2023 terminato alla grande tra Piemonte eha cominciato dal Portogallo questa quinta stagione da professionista indossando i colori della Lidl Trek, squadra americana (dall’alto tasso di italianità) che punta sulla maturità del valtellinese classe 1999 e che non ha ancora le stimmate della classifica bensì quelle del cacciatore di classiche, soprattutto quelle delle Ardenne. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trovava in viaggio con la squadra in direzione Siena, dove sabato sarà al via delle Strade Bianche. Hai lasciato da Quick Step per sposare la nuova avventura alla Lidl: come è stato l’ambientamento nella nuova squadra? “All’inizio c’era un po’ di normale paura e incertezza, ma poi sin da subito mi sono ...