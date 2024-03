Ancora un morto sul lavoro | operaio cade da oltre 10 metri mentre lavora sul tetto di uno stabilimento a Brindisi

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Italia piange un altrosul. Un uomo di 40 anni ha infatti perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio nella zona industriale diall’interno di un’azienda che si occupa di logistica e trasporti. L’uomo, come riportato dal Quotidiano di, si chiamava Giuseppe Petraglia ed era impegnato in alcuni lavori all’interno delloquando è caduto daldi una struttura alta più di dieci. Inutili i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118. Sul posto anche il personale dello Spesal. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire l’accaduto. La salma del 40enne è stata trasferita al cimitero died è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area dove si è verificata la ...

