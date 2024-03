Ancona | scivola in un dirupo ma il suo cagnolino dà l?allarme e la salva

Porta sfondata, poi la testata alla ex: «Ti scavo la fossa». Finisce a giudizio ad Ancona: Ancona - Dall’applicazione della misura cautelare alla prima udienza del processo nel giro di quattro mesi. Procedimento lampo per un 45enne anconetano portato alla sbarra dalla procura con un poker ...corriereadriatico

scivola in un dirupo, ma il suo cagnolino dà l’allarme e la salva: Ancona - Se non ci fosse stato il suo cagnolino a dare il là alle ricerche, le operazioni di soccorso per salvare una donna di 77 anni sarebbero state più ...corriereadriatico

