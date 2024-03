Anche gli oggetti diventano poesia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Sulla punta delle cose“: le opere di Silvia Vecchini (nella foto) in mostra da domani al 24 marzo in biblioteca. Il taglio del nastro, domani alle 17.30, sarà accompagnato dallo spettacolo “Dieci passi mentre nasce“, ideato da Dome Bulfaro su poesie di Silvia Vecchini, con Stefania Ferraro, Valentina Giordano e Giacomo Nucci. Nei weekend di apertura sono previste diverse attività e laboratori per tutte le età,per i più piccoli. Silvia Vecchini sarà presente sabato 16, per un laboratorio coi bambini e poi per una conversazione con il pubblico. Negli ultimi anni la proposta era legata alle creazioni degli allievi della Scuola internazionale d’illustrazione di Sarmede, ma quest’anno la protagonista sarà ladi Silvia Vecchini, una delle autrici più note e amate della letteratura per ragazzi, pluripremiata, già ospite a Brugherio per ...