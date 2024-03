Anche Amazon deve far quadrare i conti | dal 9 aprile arriva la pubblicità su Prime Video E se non la vuoi paghi 1 | 99 euro al mese

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 1 marzo 2024)E’ta la. Dopo Netflix e Disney+, gli spot potranno interromperela programmazione di. La scelta di, dato il legame della piattaforma col servizio, in questo caso è diversa dai competitor: non un abbonamento a costi ridotti conma un sovrapprezzo per non avere interruzioni.Lo ha comunicatoai propri clienti. Il testo della mail dice: “A partire dal 92024, i film e le serie TV diincluderanno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà dinuare ad investire in contenuti di qualità e ...