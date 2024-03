Anastasia Petrella si candida a sindaco di Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024). La consigliera comunale, già assessore con delega all’Ambiente, guiderà la coalizione che si presenterà alla comunità per le elezioni amministrative previste l’8 e il 9 giugno 2024.è figlia di, nata e cresciuta “tra le bellezze di questa splendida città dove ogni volto e ogni storia ha riempito la trama della mia vita”. L’aspirante primo cittadino ha una grande esperienza al servizio della nostra città “prima da volontaria” e oggi da papabile guida del Municipio. Ogni suo passo è stato un impegno costante verso il miglioramento del territorio in cui viviamo. “Ho ascoltato, imparato e soprattutto agito, con l’unico scopo di rendere la nostra città un luogo migliore per tutti”.poi spiega i motivi dellatura che ...