Amici 23 | Nicholas abbandona ma Emanuel Lo lo ferma | la Pettinelli vuole Lil Jolie

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ultimo daytime di23 per questa settimana oggi, venerdì 1 marzo 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Anche durante questa nuova puntata si sarà parlato della situazione che riguarda? Questo e molto altro ve lo sveliamo qui di seguito.23, continua ilGate La nuova puntata della striscia quotidiana di23 si è aperta proprio nello stesso identico modo in cui ci eravamo lasciati ieri. Si è ripreso quindi dalGate che da giorni ci sta tenendo incollati al piccolo schermo. Il ballerino non ha intenzione di ricevere la maglia del serale solo ed esclusivamente perché avanzerà un posto,averla perché se lo merita. Negli ultimi giorni si è confrontato con i professionisti ...