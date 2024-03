Amici 23 | Emanuel Lo soffia Nicholas a Raimondo Todaro | Anna Pettinelli offre una maglia a Lil Jolie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il daytime di23 è stato incentrato sulle nuove dinamiche del talent show e la 'campagna acquisti' diLo ein vista del serale. Il mondo di23 continua a sorprendere il suo pubblico con colpi di scena, come quelli vissuti durante il daytime trasmesso venerdì 1° marzo 2024. Mentre il Serale si avvicina e la competizione si fa sempre più serrata, i professori si trovano di fronte a scelte difficili nella formazione delle loro squadre, come è successo oggi ae Lil, convocati daLo e. Con solo 15 posti disponibili per il serale e 8 maglie assegnate e 9 allievi attualmente in gioco, come comunicato dalla produzione durante lo scontro tra i professori ...