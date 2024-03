Amici 23 | bacio tra Nicholas ed Elena D’Amario durante una coreografia

Belen Rodroguez, terrore sugli sci in montagna: «Voglio andare a casa». Cosa è successo: Altro weekend altra fuga... la showgirl argentina Belen Rodriguez questa volta ha deciso di dilettarsi nell'attività sciistica ed è partita con alcuni Amici alla volta ...ilmattino

Lautaro Martinez, la moglie Agustina: «I soldi Non sono tutto. Una borsa di Hermes non colma la nostalgia per la mia famiglia»: Agustina Gandolfo non è una Wags (Wives and girlfriends). Proprio no. E non ci sta: «La trovo un’etichetta assurda, oltre che offensiva: perché, allora, non coniare ...ilmessaggero

Uomini e Donne, Barbara scappa dallo studio per Ernesto, ecco cosa è successo: Questo nuovo contenitore, della durata di circa un’ora, … Anticipazioni Amici 23, incredibile Nicholas cambia squadra Nella giornata di oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 23 che andrà ...mondotv24