Amianto all’Arsenale | ministeri condannati per l’ex militare morto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Aveva prestato il servizioall'Arsenale spezzino Aldo Martina. Il Tribunale di Roma ha condannato il ministero della Difesa per la morte dell'ex, avvenuta nel maggio del 2019 a causa di mesotelioma pleurico legato all'esposizione all', e dovrà ora destinare una speciale elargizione di 200mila euro agli eredi, la moglie Anna, e i figli Emiliano e Sarah. Il ministero dell'Interno, invece, è stato condannato al riconoscimento di 'vittima del dovere'. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale. Martina era originario di Muggia e dagli anni 70 viveva a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Nonostante l'evidenza, il ministero della Difesa aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il mesotelioma fosse legato a una esposizione successiva al congedo e la famiglia ha ...