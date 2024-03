Ambulatori temporanei Resteranno aperti tutto il mese di marzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Glimedicidi Legnano e Castano Primo rimarrannoancora perildi. Dunque siamo sempre in emergenza per quanto riguarda la medicina territoriale, e questa non è una buona notizia. L’o legnanese, collocato al vecchio ospedale di via Candiani, avrebbe dovuto chiudere il 9 febbraio. Una cessazione determinata dall’annunciata entrata in servizio, attesa il 5 febbraio, del dottor Michele Piccinno, classe 1986, medico incaricato provvisorio che avrebbe ereditato in automatico i pazienti residui (cioè che ancora non avevano effettuato una scelta) del dottor Giuseppe Ricchiuti, andato in pensione a fine anno. Di fatto il professionista ha rinunciato all’incarico e l’o per chi non ha un ...