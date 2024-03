Ambulanza non in servizio investe un uomo a Milano | 68enne ricoverato in gravi condizioni

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un'ha investito unin zona Ippodromo Snai a. Il, che si trovava in mezzo alla carreggiata, è stato trasportato al Niguarda in

Paura per Giuseppe Garibaldi . Il concorrente del Grande Fratello si è sentito male nella serata di venerdì 2 febbraio e si è reso necessario il soccorso di ... (ilfattoquotidiano)

Chiamano all'una di notte al 118, Ambulanza arriva ma era uno scherzo: "Così non va bene": Uno scherzo di pessimo gusto ha coinvolto una famiglia, che nel giro di qualche ora si è vista arrivare nell'ordine una squadra dei vigili del fuoco, un corriere con un kebab e in ultimo, in piena ...foggiatoday

Marsala, scontro tra Ambulanza e camion all'incrocio di Bambina. Ci sono due feriti: A scontrarsi un'Ambulanza e un autocarro. L'Ambulanza con il solo autista a bordo, e dunque non in stato di emergenza, marciava in direzione Mazara e, a quanto pare, sembra abbia attraversato ...tp24

Foggia, chiamano il 118 per intossicazione da farmaci, ma è uno scherzo: Un’Ambulanza e un’auto medica sono partite da due postazioni diverse per consentire l’intervento anche di un medico. Al loro arrivo, però, sono stati tutti accolti dalla famiglia che riferiva loro di ...trmtv