Amato | complimenti alla scuola ‘Tito Minniti’ di Fuorigrotta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le mie congratulazioniTito Minniti diper la vittoria del 1° Trofeo Volley Cup di pvolo. Gli studenti del 91° Circolo hanno dimostrato grande impegno straordinario e talento, prevalendo nella finale contro i loro avversari della Michelangelo. Desidero esprimere il mio plausoFlegrea Volley Academy, guidata con passione e dedizione da Luca Loparco, per l’organizzazione di questo importante evento. È con iniziative come questa che si promuove lo sport e si incoraggia il talento giovanile nel territorio della X Municipalità. Bene ha fatto il Vice Presidente della X Municipalità e assessore allo Sport, Sergio Lomasto, a partecipare all’incontro. A tutti i ragazzi, agli organizzatori e alle scuole coinvolte, rivolgo i miei migliori auguri e ...

"Stamattina ho chiamato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti . Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno ... (quotidiano)

Regionali Sardegna, Truzzu: "Ho chiAmato Todde per farle i complimenti": 'Stamattina ho chiAmato Alessandra Todde e le ho fatto gli auguri e i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo ...notizie.tiscali

Truzzu, ho chiAmato Todde per farle i complimenti: CAGLIARI, 27 FEB - "Stamattina ho chiAmato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno 'sputo', circa duemila voti ...messaggeroveneto.gelocal

Bisalta-Ama Brenta Ceva 0-0, Fantini: “Un altro risultato positivo, potevamo fare di più”: L’atteggiamento è stato molto positivo: faccio i mei complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo provato a vincerla ma non ci siamo riusciti. Domenica ci aspetta la sfida con ...ideawebtv