Amadeus al BSMT | “Chi condurrà Sanremo 2025? Non mi chiederanno un consiglio perché sanno che non glielo darò mai Mi sono fermato a cinque per rispetto a Baudo e Bongiorno”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Non ci ho pensato chi potrebbe condurre il prossimo Festival die non miunche nonmai”. Così con ironia l’ex conduttore e direttore artistico del Festival al podcastdi Gianluca Gazzoli. E poi ha aggiunto: “Non lo so chi potrebbe farlo. L’importante che questo qualcuno abbia la benedizione di Pippo”. La decisione di fermarsi è stata presa con estrema tranquillità: “Ritenevo al di là degli ascolti che dopoanni fosse giusto fermarsi. Se no fai una cosa e la fai a loop. Non è che ogni anno hai sempre delle idee per trovare una novità perè un evento. ...

In una recente intervista Amadeus ha raccontato come e quando ha scelto definitivamente le canzoni in gara per Sanremo 2024!: In una recente intervista Amadeus ha raccontato come e quando ha scelto definitivamente le canzoni in gara per Sanremo 2024!novella2000

Amadeus, rivela il perchè si ferma a Sanremo 2024 dopo un’edizione da record: In una recente intervista su BSMT, Amadeus rivela perché la sua gestione del Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultima, nonostante il successo record. Amadeus, ospite del format YouTube BSMT, ha discusso ...baritalianews

Perché Amadeus si è fermato a 5 Festival di Sanremo Il conduttore spiega i motivi: E tutti si chiedono perché Amadeus si sia fermato a 5 Festival di Sanremo ... Ospite di una puntata del format YouTube BSMT, il conduttore televisivo ha abbondantemente raccontato della sua lunga ...bigodino