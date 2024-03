Allerta meteo a Milano | codice giallo per rischio idrogeologico | attivato monitoraggio di Seveso e Lambro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Centrorischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’dia causa delche potrebbe presentarsi. A partire dal tardo pomeriggio di venerdì 1 marzo, la Protezione civile lombarda ha diffuso un avviso di criticità per le intense precipitazioni attese nelle ore successive. L’riguarda il territorio del nodo idraulico di, che include anche alcuni comuni delle province di Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco. “La fase più intensa delle precipitazioni sarà maggiore probabilmente nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata”. Sorvegliati speciali come sempre saranno i livelli dei fiumi, si legge nel ...

E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania a causa del Maltempo previsto per tutta la giornata di oggi , soprattutto in alcune ... (2anews)

Diretta maltempo oggi in Emilia Romagna, il fiume Secchia fa di nuovo paura: ponti chiusi a Modena: La pioggia continua incessantemente a cadere sulla nostra regione. Ecco cosa sta succedendo provincia per provincia ...ilrestodelcarlino

Maltempo in Veneto, sospese le partite dei campionati regionali e provinciali di calcio: «Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio direttivo e le delegazioni provinciali e distrettuali e tenendo conto di tutte le telefonate ricevute dalle società affiliate ...ilgazzettino

Maltempo, prorogata per tutta la giornata di oggi l’Allerta meteo in Campania: Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di Allerta meteo in Campania a causa del maltempo previsto per tutta la giornata di oggi, ...2anews