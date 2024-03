Allenamento Napoli | terapie per Cajuste | Ngonge a parte

In vista della sfida di domenica sera tra Napoli e Juve aumentano i problemi in casa bianconera. Federico Chiesa ha dovuto lasciare il campo prima ... (ilmattino)

Dopo l’1-6 di Reggio Emilia, il Napoli comincia a muovere i primi passi in direzione della sfida al Maradona contro la Juventus. Due le probabili assenze dal ... (spazionapoli)

buone notizie per la Juventus arrivano oggi dalla Continassa e dall'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri che in vista... (calciomercato)

Juventus, Allegri sorride: Chiesa e Danilo recuperati per Napoli: La Juventus ritrova Federico Chiesa e Danilo in tempo utile per il big match contro il Napoli: i due calciatori hanno infatti lavorato con i compagni, nel corso dell'Allenamento di questa mattina.areanapoli

Ranieri difende Deiola: "So che sui social viene crocifisso. Lui mi fa capire...": L'allenatore del Cagliari ha presentato la sfida in trasferta contro l'Empoli soffermandosi sulle critiche rivolte al suo centrocampista ...tuttosport

Sassuolo, Ballardini è il nuovo allenatore: I primi contatti con Ballardini c'erano stati già mercoledì sera dopo la sconfitta nel recupero contro il Napoli. In precedenza era stato contattato anche Fabio Grosso con il quale però mancava ...sport.sky