Alle porte di Bergamo nasce la Cer Imotorre | la comunità energetica rinnovabile più grande d’Italia

(Di venerdì 1 marzo 2024). Presentata al Centro Congressi Giovanni XXIII in occasione del convegno dedicatoCacer (Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia): oltre 6.300 pannelli fotovoltaici e un impianto di oltre 3 megawatt di potenza per una produzione di energia green di 4 milioni di kilowatt all’anno che garantiranno un risparmio del 20-25% per le famiglie e i cittadini aderenti alla Cer. Oltre 6.300 pannelli fotovoltaici e più di 3 megawatt di potenza per una produzione di energia green di 4 milioni di kilowatt all’anno che garantiranno un risparmio fino al 25% sui costi per la fornitura elettrica delle famiglie del territorio che aderiranno alla configurazione. Sono questi i numeri della Cer, la...