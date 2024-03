Allarme smog a Milano | in aumento i tassi di decessi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - La cappa diche aleggia sulle nostre città sta diventando più soffocante nelle periferie, dove nei quartieri meno verdi e ad alta densità di traffico e di abitanti over 65, idiattribuibili a biossido di azoto e polveri sottili arrivano fino al 50-60% in più rispetto alla media delle aree centrali. Sotto accusa, mixe stili di vita peggiori, più comuni nei quartieri più periferici. Su questo tema e sui tanti studi che evidenziano il legame sempre più netto trae tumori, malattie cardiovascolari, asma, depressione e alterazione dello sviluppo nel bambino anche in fase fetale, si stanno confrontando epidemiologi, pneumologi, esperti di valutazione e gestione della qualità dell'aria, rappresentanti di organizzazioni coinvolte nel ridurre l'impatto dello ...