Alimento dalle mille proprietà | costa pochissimo ed è usato in tantissime pietanze | il suo sapore è unico

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per mangiare sano e risparmiare bisogna prediligere verdure fresche e ortaggi con un buon rapporto nutrizionale. Le patate sono un’ottima scelta, ecco perché. È sempre più difficile trovare alimenti che facciano bene all’organismo ma che, allo stesso tempo, abbiano un prezzo contenuto. Le patate sono unsalutare ed economico – informazioneoggi.itSecondo una studio della Washington University, pubblicato sulla rivista PLoS One, una soluzione perfetta sarebbero gli ortaggi, che sono facilmente reperibili e donano il giusto apporto nutrizionale ad un costo avvero contenuto. Tra gli alimenti più apprezzati ci sono le patate. Oltre are davvero poco, hanno un elevato contenuto di potassio, fibre, vitamina C e magnesio. Rappresentano, quindi, l’perfetto per tutti coloro che vogliono mangiare sano senza poter spendere ...