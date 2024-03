(Di venerdì 1 marzo 2024) Siglato l’accordo tra le 14 associazioni e Fai, Flai e Uila. La durata è quadriennale e per il livello medio di riferimento il montante complessivo è di 11.236

E' valido per il triennio economico e normativo 2024-2027 Sottoscritto oggi a Roma il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le pmi del ... (sbircialanotizia)

Sottoscritto oggi a Roma il rinnovo del contratto collettivo nazionale di Lavoro per le Pmi del Settore alimentare . Firmato dalla confederazione datoriale ... (lanotiziagiornale)

Sottoscritto oggi a Roma il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imo del Settore alimentare . Firmato dalla confederazione datoriale ... (ildenaro)

Lollobrigida: energia solare dai campi. Anticipi Pac in tempi certi: Il ministro dell’agricoltura: boom del bando agrisolare. Energia girabile a terzi e più sovvenzioni. Per la futura commissione Ue C’è interesse su concorrenza e logistica. Agricoltura torni centrale ...italiaoggi

Alimentare, rinnovato il contratto: aumento di 280 euro ai 400mila lavoratori: In arrivo un aumento di 280 euro per i 400mila lavoratori dell’industria Alimentare. L’ultimo contratto era scaduto ... Il rafforzamento del Fasa Con il rinnovo le industrie e i sindacati hanno ...ilsole24ore

Vegateau, contest pasticceria vegetale per dessert plant based: Il contest si pone in linea con l'impegno di Lav affinché le istituzioni agiscano per implementare la transizione Alimentare, ossia la necessaria ... "Le tradizioni migliori sono quelle che si ...ansa