Alimentare | intesa sul contratto | aumento di 280 euro ai 400mila lavoratori

(Di venerdì 1 marzo 2024) Trovato l’accordo tra le 14 associazioni e Fai, Flai e Uila. La durata è quadriennale e per il livello medio di riferimento il montante complessivo è di 10.236

Federalimentare e il Consiglio dell’ Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari (OTAN) hanno siglato oggi un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di ... (ilgiornaleditalia)

Nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni dei Distretti industriali del Mezzogiorno sono state pari a quasi 7,2 miliardi di euro, in crescita del 3,7% ... (ildenaro)

Rinnovo contratto industria Alimentare CCNL 2024 è ufficiale. Aumento stipendi a fasi, arretati, welfare e altre novità: Questa intesa è stata raggiunta grazie alla coesione sia del fronte ... Vediamo in questo articolo: Di quanto aumentano gli stipendi contratto industria Alimentare CCNL 2024 e da quando Contratto ...businessonline

Inceneritore di Montello, levata di scudi da Lega e Pd: Per il progetto della Montello spa, timori bipartisan. Fabrizio Sala: «La Lombardia non diventi l’hub per i rifiuti di tutti» ...bergamo.corriere

Alimentare, rinnovato il contratto: aumento di 280 euro ai 400mila lavoratori: In arrivo un aumento di 280 euro per i 400mila lavoratori dell’industria Alimentare. L’ultimo contratto era scaduto ... Mineracqua, Unaitalia) l’intesa: l’unitarietà sul fronte datoriale e su quello ...ilsole24ore