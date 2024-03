(Di venerdì 1 marzo 2024) Il racconto dell’infanzia, del delitto Moro, del rapporto coi genitori. “Da bambina provavo rabbia, mia madre era sparita, ma non potevo credere fosse una brigatista. Mi hanno cresciuta nonne e zii proteggendomi con tante bugie. Solo dopo l'arresto ho scoperto la verità"

Alexandra, figlia di Adriana Faranda: "Il dolore degli orfani del terrorismo non lo posso neanche immaginare”: L’amico che era con lui, a voce alta nel corridoio, gli urlò ‘Aoh! Stai attento che quella è figlia di bombaroli!’. Io feci spallucce. Poi mi ammalai, una brutta bronco-polmonite. Fu un periodo ...repubblica

Danza e Pilates, una storia di rinascita e condivisione dopo il tumore: Così afferma Alexandra Gatti, esperta in movimento e benessere femminile, insegnante di danze orientali, pilates, danza in gravidanza, yoga per bambini. Chi scrive l’ha incontrata nella provincia ...iodonna

Re Harald V oggi compie 86: abdicherà a favore del figlio, come la cugina Margrethe di Danimarca: Il sovrano norvegese è sul trono da "soli" 33 anni e di recente ha confermato la sua intenzione a rimanerci a vita, ma gli esperti ...laprovinciapavese.gelocal