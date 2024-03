Alessio Falsone scappa da tavola prima dell’arrivo di Anita

Perla Vatiero parla in codice di Alessio Falsone nella notte: “Le scarpe nuove sono interessanti”: Erano nel letto insieme e chiacchieravano di scarpe, ma i loro discorsi racchiudevano messaggi ben più precisi, con ogni probabilità legati al rapporto che la concorrente, ex di Temptation Island, ha ...fanpage

Grande Fratello: Perla parla in codice. Intervengono gli autori: Per qualcuno si tratterebbe di una chiacchierata innocua, mentre per altri il discorso sarebbe riferito ad Alessio Falsone. Che cosa si sono detti Grande Fratello: messaggi in codice nella notte Il ...donnaglamour

Anita Olivieri: “Alessio Falsone mi piace. Edo Posso fare quello che voglio”: tensione tra Alessio Falsone e Federico Massaro play 0 • di Mediaset 4:20 Grande Fratello, la lite tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi play 1 • di Mediaset 7:47 Grande Fratello, Anita Olivieri ...youmedia.fanpage